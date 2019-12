Découvrez comment déployer vos applications avec le SDK ABBYY FineReader Engine dans des conteneurs à l'occasion d'un webinaire technique 0PARTAGES 3 0 Véritable révolution dans le monde des applications, la conteneurisation répond avant tout à un besoin des entreprises d’accélérer leurs développements ainsi que de simplifier la gestion des mises en production. Évolution technologique majeure, la conteneurisation a d’abord émergé en réponse à ces problèmes de déploiement d’applications, de portabilité et de fiabilité.



Les principaux avantages de la conteneurisation sont :

rapidité de déploiement ;

simplicité et célérité de configuration des applicatifs ;

augmentation de la productivité.

Bien entendu, il est possible de tirer parti de ces avantages en déployant vos applications avec des SDK comme ABBYY FineReader Engine dans des conteneurs. Ce dernier permet aux développeurs de logiciels de créer des applications capables d’extraire des informations textuelles à partir de documents papier, d’images ou d’écrans. Ce SDK OCR (ou ROC) fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle donne à votre application d’excellentes fonctionnalités de reconnaissance de texte, de conversion de PDF et de capture de données, ce qui lui permet de convertir des scans en PDF interrogeables, en Word ou Excel, et d’accéder à des données sur des photos ou des captures d’écran.





Le spécialiste ABBYY se propose de montrer comment déployer vos applications avec FineReader Engine dans un conteneur le temps d'un webinaire technique pour apprendre à quel point cela est rapide et facile. L'inscription est gratuite.



Vous aurez l'opportunité de voir entre autre :

L'exécution de FineReader Engine dans des conteneurs.

Les options de licence.

Un déploiement de FineReader Engine dans les conteneurs Docker en guise de démonstration.



Le webinaire est tenu par Vigilija Kuhnt et Stefan Schamainta. Ils ont décidé de le scinder en deux parties :

préparation de FineReader Engine pour une utilisation dans le cloud et un environnement virtuel ;

démo en live : déploiement de FineReader Engine dans un container Docker.

Étant donné que les personnes qui rejoignent le webinaire ne sont pas nécessairement des utilisateurs existants, il est nécessaire pour les exposants de présenter FineReader Engine. Vigilija explique qu'il s'agit d'un outil qui permet aux développeurs et aux éditeurs logiciels de créer des applications qui fournissent automatiquement un accès aux informations textuelles sur des documents, des écrans d'ordinateur, des moniteurs, etc.



« Parmi les cas d'utilisations typiques figurent l'archivage de documents. Mais FireReader Engine ne se limite pas au domaine de la gestion de documents. Nous voyons des clients s'en servir dans le domaine du contrôle qualité automatisé, l'automatisation de processus robotiques, etc. », précise Vigilija.



Quelles technologies apportées par FineReader Engine 12 ?



Du côté de la reconnaissance, vous pourrez profiter :

de l'OCR : reconnaissance optique des caractères (procédés informatiques pour la traduction d'images de textes imprimés ou dactylographiés en fichiers de texte) ;

de l'ICR : reconnaissance intelligente des caractères. Comme l'OCR, l'ICR part d'une image contenant du texte pour en extraire le contenu textuel. Par rapport à l'OCR, l'ICR ajoute cependant une technique de reconnaissance de caractères manuscrits et intègre un mécanisme d'apprentissage. Un moteur d'ICR est capable d'apprendre de nouveaux caractères et d'améliorer ses performances pour ses prochaines tâches de reconnaissances.

de l'OMR : reconnaissance des marquages optiques (typiquement, des traits noirs à emplacements prédéfinis) lisibles par une machine

de l'OBR : reconnaissance optique de Code Barre



Les nouveautés apportées par la version 12 sont :





Démo



Une fois son tour arrivé, Stefan Schamainta a expliqué que Docker n'est pas la seule plateforme de conteneurisation sur laquelle ABBYY FineReader Engine peut être déployé, mais que le choix avait été porté vers cette plateforme à la demande des développeurs. La démo a été faite sur un environnement Linux et Stefan a préparé deux cas pratiques. Mais avant, il a expliqué les étapes nécessaires pour se préparer. Il a supposé que les développeurs qui suivent le webinaire ont déjà certaines bases et a donc occulté des parties comme expliquer comment installer Docker.





