ABBYY Mobile Web Capture et Mobile Capture SDK permettent aux devs d'améliorer les interactions avec les clients En limitant les efforts qu'ils auront à fournir pour capturer manuellement des données 0PARTAGES 5 1 ABBYY, spécialiste en solutions Content IQ, a lancé ABBYY Mobile Web Capture, un nouveau SDK permettant aux développeurs d’ajouter des images et des données en temps réel à leurs scénarios d’intégration Web mobiles. Adapté à iOS et Android, le SDK aidera les entreprises à accélérer considérablement les processus d’intégration et à créer une meilleure expérience client.



ABBYY Mobile Web Capture est un SDK basé sur JavaScript qui peut être intégré à vos procédures d’enregistrement des clients pour capturer automatiquement l'image de tout document via un navigateur Web en pointant un périphérique mobile dessus. Une fois la caméra de l’appareil pointée vers un document, Mobile Web Capture fait tout le travail (aucun clic de souris et aucun ajustement ne sont nécessaires). C’est un processus fluide qui permet d’obtenir la meilleure qualité d’image possible pour la transformer en données commerciales prêtes à l’emploi.



La technologie permet d'améliorer les interactions avec vos clients en limitant le plus possible les efforts qu’ils auront à fournir pour capturer manuellement des données et les intégrer à la procédure d’enregistrement. Vous pourrez réduire les ressources nécessaires au développement d'applications mobiles puisqu'il vous suffit d’intégrer en toute simplicité une solution Web préconçue et complète de capture.



Vous pourrez également accélérer la capture des informations clients. En effet, la technologie capture automatiquement et avec précision les pièces d’identité, les justificatifs de domicile et tout autre document nécessaire lors des procédures d’enregistrement et de création de comptes pour les clients. De plus, ABBYY Mobile Web Capture vous permet de capturer les documents d’inscription et de les transférer vers n’importe quel système d’entreprise pour un traitement rapide et facile, en utilisant simplement le navigateur Web de l’appareil mobile. ABBYY indique que la technologie permet de maximiser la prise d’image pour une utilisation back-end.





Voici quelques fonctionnalités :

Capture automatique de l’image : Mobile Web Capture permet aux clients de capturer automatiquement des documents sous forme d’images à l’aide de leur appareil mobile et d’effectuer des transactions avec leur navigateur Web sur mobile, sans avoir besoin de prendre réellement une photo. Les images sont envoyées au format JPEG à un service back end pour traitement.

Mobile Web Capture permet aux clients de capturer automatiquement des documents sous forme d’images à l’aide de leur appareil mobile et d’effectuer des transactions avec leur navigateur Web sur mobile, sans avoir besoin de prendre réellement une photo. Les images sont envoyées au format JPEG à un service back end pour traitement. Détection automatique des documents : Grâce aux capacités intuitives intégrées à Mobile Web Capture, le logiciel détecte automatiquement le moment idéal pour capturer l’image qui sera le plus adaptée à l’OCR.

Grâce aux capacités intuitives intégrées à Mobile Web Capture, le logiciel détecte automatiquement le moment idéal pour capturer l’image qui sera le plus adaptée à l’OCR. Prétraitement automatique : Mobile Web Capture optimise la qualité de l’image en en détectant automatiquement les bords, en la recadrant et en corrigeant sa perspective.

Mobile Web Capture optimise la qualité de l’image en en détectant automatiquement les bords, en la recadrant et en corrigeant sa perspective. Adapté au Content IQ : ABBYY Content IQ met automatiquement et rapidement les informations clients à disposition des systèmes de l’entreprise pour lancer l’assistance et finaliser les transactions.

ABBYY Content IQ met automatiquement et rapidement les informations clients à disposition des systèmes de l’entreprise pour lancer l’assistance et finaliser les transactions. Architecture « zéro empreinte » : Les capacités de Mobile Web Capture, s’appuyant sur navigateur, reposent sur une architecture « zéro empreinte écologique » et les utilisateurs n’ont pas besoin de télécharger de logiciel spécifique pour capturer les images.

Les capacités de Mobile Web Capture, s’appuyant sur navigateur, reposent sur une architecture « zéro empreinte écologique » et les utilisateurs n’ont pas besoin de télécharger de logiciel spécifique pour capturer les images. Support d'appareils transversaux : Mobile Web Capture prend en charge les smartphones ou les tablettes en fournissant des composants d'interface utilisateur intuitifs et une capture d'image automatique des documents, offrant ainsi aux clients la flexibilité du périphérique utilisé lors des processus d'ouverture de compte.

Mobile Web Capture prend en charge les smartphones ou les tablettes en fournissant des composants d'interface utilisateur intuitifs et une capture d'image automatique des documents, offrant ainsi aux clients la flexibilité du périphérique utilisé lors des processus d'ouverture de compte. Procédure complète d’inscription sans heurts : Intégrez facilement Mobile Web Capture au Cloud ABBYY FlexiCapture de traitement en back-office en temps réel. Mettez en place une procédure de création de comptes en ligne fluide, en capturant des images via un navigateur mobile sur Internet et en en extrayant automatiquement les données pour remplir les formulaires. Des échantillons de code sont disponibles pour une intégration facile.





Spécifications techniques



Les besoins matériels pour Mobile Web Capture dépendent des fonctionnalités utilisées. Par exemple, pour la capture des images de la meilleure qualité à partir des images vidéo, l'éditeur recommande :

pour les appareils mobiles iOS :

iPhone 6S ou version ultérieure ; iOS 12.2 ou version ultérieure ; iPad Pro (2016) ou version ultérieure.



pour les appareils mobiles Android :

smartphones et tablettes avec Android 8 ou version ultérieure ; camera arrière 12 MP ou plus ; capacités d’enregistrement vidéo – 2160p@30fps ou plus ; CPU avec plusieurs cœurs et fréquence d’au moins 2,2GHz.





Pour le traitement des images téléchargées depuis une bibliothèque de photos (détection des bords du document, recadrage automatique ou manuel, évaluation de la qualité de l’image) :

pour les appareils mobiles iOS :

iPhone 6S ou version ultérieure ; iOS 12 ou version ultérieure ; iPad Pro (2016) ou version ultérieure.



pour les appareils mobiles Android :

smartphones et tablettes avec Android 6 ou version ultérieure ; camera arrière 12 MP ou plus ; capacités d’enregistrement vidéo – 2160p@30fps ou plus ; CPU avec plusieurs cœurs et fréquence d’au moins 2,2GHz.





« Avec ABBYY Mobile Web Capture, nous visons à aider les organisations à offrir une expérience client fluide, à augmenter les profits et à se différencier sur le marché tout au long du parcours client. Le nouveau kit de développement comble le fossé en matière d'intégration mobile pour les entreprises, offrant la même expérience qu'une application native sans qu'il soit nécessaire de l'installer. Grâce à son architecture sans encombrement et à son intégration facile, Mobile Web Capture est la solution idéale pour atteindre la population croissante de clients digital-first et digital-onlyout et sécuriser votre part de marché », a commenté Bruce Orcutt, vice-président directeur du marketing produit chez ABBYY.



Le SDK est basé sur la suite propriétaire de technologies mobiles compatibles avec l'IA d'ABBYY pour une capture instantanée et précise des données et des images. Basé sur JavaScript, il capture automatiquement une image de haute qualité via le navigateur Web dès que l'utilisateur pointe l'appareil mobile vers un document. Il permet également d’optimiser les ressources de développement de la société et d’inclure la capture mobile dans l’architecture Web mobile existante.



Mobile Capture SDK



Mais Mobile Web Capture n'est pas le seul outil d'ABBYY proposé aux développeurs pour permettre aux utilisateurs de leurs applications de capturer des données via leurs téléphones. En effet, ils ont la possibilité de renforcer leur application avec Mobile Capture et offrir ainsi à leurs clients une expérience exceptionnelle en facilitant leur la capture de documents sur mobile grâce à un processus simple en deux étapes : pointer et capturer. ABBYY Mobile Capture est un SDK (Kit de Développement Logiciel) qui permet une capture automatique des données sur votre appli mobile, ainsi qu’une reconnaissance et une capture en temps réel des photos des documents pour un traitement sur mobile ou en back-office. ABBYY Mobile Capture comprend une fonctionnalité prête à l’emploi qui permet d’extraire des champs importants de certains documents spécifiques.



Voici quelques-unes des fonctionnalités dont vous pourrez bénéficier avec ce SDK :

Pointer et capturer : capture automatiquement les images de la meilleure qualité possible pour un traitement ultérieur.

capture automatiquement les images de la meilleure qualité possible pour un traitement ultérieur. Détection automatique des documents : détecte automatiquement les bords du document, les ajuste, et corrige sa perspective.

détecte automatiquement les bords du document, les ajuste, et corrige sa perspective. OCR sur mobile : reconnaît automatiquement le texte, qu’il vienne d’une image statique ou d’une image en prévisualisation sur l’appareil photo. Il suffit à l’utilisateur de pointer la caméra vers le document ou l’objet concerné.

reconnaît automatiquement le texte, qu’il vienne d’une image statique ou d’une image en prévisualisation sur l’appareil photo. Il suffit à l’utilisateur de pointer la caméra vers le document ou l’objet concerné. Capture personnalisable des données : extrait toute donnée spécifique d’un document ou d’un texte figurant sur des objets en définissant une expression régulière qui décrit le contenu souhaité, les numéros de sécurité sociale ou les numéros d’identification du véhicule.

extrait toute donnée spécifique d’un document ou d’un texte figurant sur des objets en définissant une expression régulière qui décrit le contenu souhaité, les numéros de sécurité sociale ou les numéros d’identification du véhicule. Lecture des pièces d’identité et capture des documents prête à l’emploi : vous pouvez facilement ajouter une fonctionnalité prête à l’emploi pour extraire des champs importants de certains documents spécifiques comme les passeports, cartes d’identité, permis de conduire, cartes bancaires et autres.

vous pouvez facilement ajouter une fonctionnalité prête à l’emploi pour extraire des champs importants de certains documents spécifiques comme les passeports, cartes d’identité, permis de conduire, cartes bancaires et autres. Lecture de cartes de visite prête à l’emploi : permet d’extraire automatiquement les données figurant sur les cartes de visite en pointant simplement l’appareil photo sur la carte. À utiliser au sein d’une appli GRC mobile ou de gestion de lead ou pour l’onboarding des clients.

permet d’extraire automatiquement les données figurant sur les cartes de visite en pointant simplement l’appareil photo sur la carte. À utiliser au sein d’une appli GRC mobile ou de gestion de lead ou pour l’onboarding des clients. Export d’images : possibilité de choisir entre différents formats d’export des images (PDF, JPEG, JPEG2000, PNG) et de choisir le niveau de compression pour un traitement ultérieur.

possibilité de choisir entre différents formats d’export des images (PDF, JPEG, JPEG2000, PNG) et de choisir le niveau de compression pour un traitement ultérieur. OCR multilangue : reconnaissance de texte en 63 langues pour faciliter une utilisation de vos applis à l’échelle internationale.

reconnaissance de texte en 63 langues pour faciliter une utilisation de vos applis à l’échelle internationale. Intégration interplateforme : le Plugin Cordova vous permet d’intégrer la capture de texte, la capture de données et d’autres fonctionnalités à des applis interplateformes selon le cadre Apache Cordova.

le Plugin Cordova vous permet d’intégrer la capture de texte, la capture de données et d’autres fonctionnalités à des applis interplateformes selon le cadre Apache Cordova. Capture de texte à partir d’objets : capture facilement le texte figurant sur des objets tels que des panneaux ou des plaques d’immatriculation.

Avec Mobile Capture SDK, vous pourrez offrir aux clients des procédures de service permettant de capturer des pièces d’identité, des confirmations financières, des modalités de transport, des informations médicales ou d’autres formulaires est essentiel pour des expériences d’enregistrement des clients self-service. En pointant simplement l’appareil photo vers les cartes d’identité, passeports ou autres pièces d’identité, les données des clients sont transférées aux systèmes informatiques de l’entreprise, avec un effort manuel minimal. Les inscriptions de nouveaux clients auprès d’une banque, d’une compagnie d’assurance ou d’autres organismes, de même que les procédures d’enregistrement des nouveaux clients auprès d’hôtels ou de loueurs de voitures peuvent être plus rapides et plus efficaces. Étant donné qu’aucune photo des documents fournis n’est stockée, la protection des données personnelles est garantie.



Les entreprises peuvent améliorer la satisfaction et la fidélité de leurs clients en mettant à leur disposition des applis qui leur permettent de communiquer facilement avec elles et de leur fournir des données pour finaliser les transactions. Des applis qui permettent de transférer des données avec un minimum d’interaction manuelle comme pour fournir un justificatif de revenu, faire vérifier son identité, fournir des factures domestiques ou encore des polices d’assurance, permettent de réduire significativement le coût des transactions pour les services aux clients.



Des solutions de saisie mobile précises et intuitives qui capturent une image ou prennent en charge divers scénarios de saisie de données sont essentielles pour fournir des scénarios d'intégration et de self-service exceptionnels aux clients. En connectant des applis mobiles intuitives à des solutions en back-end puissantes et s’appuyant sur l’IA, vous pouvez multiplier les avantages pour vos clients et leur proposer une expérience utilisateur personnalisée et profitable. Les utilisateurs peuvent prendre en photo les documents demandés ; ces derniers seront envoyés à des serveurs en back-end où ils seront reconnus, vérifiés et traités ultérieurement.



Spécifications



Configuration système requise



Systèmes d’exploitation : Le kit de développement ABBYY Mobile Capture SDK est une technologie multiplateforme qui prend en charge les systèmes d’exploitation suivants :

Android 5 et versions ultérieures pour processeurs ARMv7 et ARMv8a ;

iOS 10.X et versions ultérieures.

Besoins matériels



Concernant les capacités du processeur, ABBYY Mobile Capture SDK a besoin d'un processeur multicœurs; SIMD avancé (NEON).



La consommation de mémoire quant à elle varie en fonction de l'appareil, du scénario d'utilisation, des paramètres de traitement et des documents reconnus. Le scénario de capture automatisée du texte pour iOS et Android pour 1 traitement nécessite :

près de 20 MB de RAM (mémoire vive) pour les textes en langues alphabétiques ;

près de 30 MB de RAM pour les textes en chinois, japonais ou coréen.

Le scénario de capture automatisée des données pour iOS et Android nécessite un max de 70 MB RAM.



Étant donné qu'il s'agit de deux SDK qui n'offrent pas forcément les mêmes fonctionnalités, ce tableau récapitulatif vous permettra de faire un choix éclairé





En savoir plus sur ABBYY Mobile Web Capture ABBYY, spécialiste en solutions Content IQ, a lancé ABBYY Mobile Web Capture, un nouveau SDK permettant aux développeurs d’ajouter des images et des données en temps réel à leurs scénarios d’intégration Web mobiles. Adapté à iOS et Android, le SDK aidera les entreprises à accélérer considérablement les processus d’intégration et à créer une meilleure expérience client.ABBYY Mobile Web Capture est un SDK basé sur JavaScript qui peut être intégré à vos procédures d’enregistrement des clients pour capturer automatiquement l'image de tout document via un navigateur Web en pointant un périphérique mobile dessus. Une fois la caméra de l’appareil pointée vers un document, Mobile Web Capture fait tout le travail (aucun clic de souris et aucun ajustement ne sont nécessaires). C’est un processus fluide qui permet d’obtenir la meilleure qualité d’image possible pour la transformer en données commerciales prêtes à l’emploi.La technologie permet d'améliorer les interactions avec vos clients en limitant le plus possible les efforts qu’ils auront à fournir pour capturer manuellement des données et les intégrer à la procédure d’enregistrement. Vous pourrez réduire les ressources nécessaires au développement d'applications mobiles puisqu'il vous suffit d’intégrer en toute simplicité une solution Web préconçue et complète de capture.Vous pourrez également accélérer la capture des informations clients. En effet, la technologie capture automatiquement et avec précision les pièces d’identité, les justificatifs de domicile et tout autre document nécessaire lors des procédures d’enregistrement et de création de comptes pour les clients. De plus, ABBYY Mobile Web Capture vous permet de capturer les documents d’inscription et de les transférer vers n’importe quel système d’entreprise pour un traitement rapide et facile, en utilisant simplement le navigateur Web de l’appareil mobile. ABBYY indique que la technologie permet de maximiser la prise d’image pour une utilisation back-end.Voici quelques fonctionnalités :Les besoins matériels pour Mobile Web Capture dépendent des fonctionnalités utilisées. Par exemple, pour la capture des images de la meilleure qualité à partir des images vidéo, l'éditeur recommande :Pour le traitement des images téléchargées depuis une bibliothèque de photos (détection des bords du document, recadrage automatique ou manuel, évaluation de la qualité de l’image) :« Avec ABBYY Mobile Web Capture, nous visons à aider les organisations à offrir une expérience client fluide, à augmenter les profits et à se différencier sur le marché tout au long du parcours client. Le nouveau kit de développement comble le fossé en matière d'intégration mobile pour les entreprises, offrant la même expérience qu'une application native sans qu'il soit nécessaire de l'installer. Grâce à son architecture sans encombrement et à son intégration facile, Mobile Web Capture est la solution idéale pour atteindre la population croissante de clients digital-first et digital-onlyout et sécuriser votre part de marché », a commenté Bruce Orcutt, vice-président directeur du marketing produit chez ABBYY.Le SDK est basé sur la suite propriétaire de technologies mobiles compatibles avec l'IA d'ABBYY pour une capture instantanée et précise des données et des images. Basé sur JavaScript, il capture automatiquement une image de haute qualité via le navigateur Web dès que l'utilisateur pointe l'appareil mobile vers un document. Il permet également d’optimiser les ressources de développement de la société et d’inclure la capture mobile dans l’architecture Web mobile existante.Mais Mobile Web Capture n'est pas le seul outil d'ABBYY proposé aux développeurs pour permettre aux utilisateurs de leurs applications de capturer des données via leurs téléphones. En effet, ils ont la possibilité de renforcer leur application avec Mobile Capture et offrir ainsi à leurs clients une expérience exceptionnelle en facilitant leur la capture de documents sur mobile grâce à un processus simple en deux étapes : pointer et capturer. ABBYY Mobile Capture est un SDK (Kit de Développement Logiciel) qui permet une capture automatique des données sur votre appli mobile, ainsi qu’une reconnaissance et une capture en temps réel des photos des documents pour un traitement sur mobile ou en back-office. ABBYY Mobile Capture comprend une fonctionnalité prête à l’emploi qui permet d’extraire des champs importants de certains documents spécifiques.Voici quelques-unes des fonctionnalités dont vous pourrez bénéficier avec ce SDK :Avec Mobile Capture SDK, vous pourrez offrir aux clients des procédures de service permettant de capturer des pièces d’identité, des confirmations financières, des modalités de transport, des informations médicales ou d’autres formulaires est essentiel pour des expériences d’enregistrement des clients self-service. En pointant simplement l’appareil photo vers les cartes d’identité, passeports ou autres pièces d’identité, les données des clients sont transférées aux systèmes informatiques de l’entreprise, avec un effort manuel minimal. Les inscriptions de nouveaux clients auprès d’une banque, d’une compagnie d’assurance ou d’autres organismes, de même que les procédures d’enregistrement des nouveaux clients auprès d’hôtels ou de loueurs de voitures peuvent être plus rapides et plus efficaces. Étant donné qu’aucune photo des documents fournis n’est stockée, la protection des données personnelles est garantie.Les entreprises peuvent améliorer la satisfaction et la fidélité de leurs clients en mettant à leur disposition des applis qui leur permettent de communiquer facilement avec elles et de leur fournir des données pour finaliser les transactions. Des applis qui permettent de transférer des données avec un minimum d’interaction manuelle comme pour fournir un justificatif de revenu, faire vérifier son identité, fournir des factures domestiques ou encore des polices d’assurance, permettent de réduire significativement le coût des transactions pour les services aux clients.Des solutions de saisie mobile précises et intuitives qui capturent une image ou prennent en charge divers scénarios de saisie de données sont essentielles pour fournir des scénarios d'intégration et de self-service exceptionnels aux clients. En connectant des applis mobiles intuitives à des solutions en back-end puissantes et s’appuyant sur l’IA, vous pouvez multiplier les avantages pour vos clients et leur proposer une expérience utilisateur personnalisée et profitable. Les utilisateurs peuvent prendre en photo les documents demandés ; ces derniers seront envoyés à des serveurs en back-end où ils seront reconnus, vérifiés et traités ultérieurement.Systèmes d’exploitation : Le kit de développement ABBYY Mobile Capture SDK est une technologie multiplateforme qui prend en charge les systèmes d’exploitation suivants :Concernant les capacités du processeur, ABBYY Mobile Capture SDK a besoin d'un processeur multicœurs; SIMD avancé (NEON).La consommation de mémoire quant à elle varie en fonction de l'appareil, du scénario d'utilisation, des paramètres de traitement et des documents reconnus. Le scénario de capture automatisée du texte pour iOS et Android pour 1 traitement nécessite :Le scénario de capture automatisée des données pour iOS et Android nécessite un max de 70 MB RAM.Étant donné qu'il s'agit de deux SDK qui n'offrent pas forcément les mêmes fonctionnalités, ce tableau récapitulatif vous permettra de faire un choix éclairé Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Développeur Confirmé ReactJS [Mission Longue] ↳ Groupe INTM - France - Paris Architecte Web - H/F ↳ Labsoft - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Développeur front (Client final) - H/F ↳ Seyos - Pays de la Loire - Nantes (44000) Voir plus d'offres