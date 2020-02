Découvrez comment débuter avec le SDK Abbyy FineReader Engine le 6 février 2020 à l'occasion du premier webinaire technique d'une série 0PARTAGES 8 0 Le kit de développement de logiciels ABBYY FineReader Engine permet aux développeurs et aux fournisseurs de logiciels de créer des applications qui peuvent extraire automatiquement des données de texte dans les documents, des captures d’écran et des interfaces machine (formulaires, etc.). S'appuyant sur l'IA, FineReader Engine apporte à vos applications d'excellentes fonctionnalités de reconnaissance de texte, de conversion PDF et d'extraction de données et leur permet de convertir des numérisations, des photos ou des captures d'écran en formats PDF, Word ou Excel consultables, de récupérer des informations à partir de cartes de visite et de Machine Zones lisibles dans les ID, ou de détecter même les plus petites différences dans deux versions de texte.



En intégrant le SDK ABBYY FineReader Engine, votre logiciel pourrait être enrichi des fonctionnalités suivantes :

convertir des documents scannés et des photos dans un format éditable ;

sauvegarder des documents pour un archivage à long terme (PDF/A)

Extraire du texte dans des captures d’écran et des photos pour une exploitation ;

classer automatiquement des documents dans des catégories prédéfinies ;

importer directement des données depuis les cartes de visite dans Outlook ou d’autres applications de gestion de contenu ;

intégrer du contenu texte dans des applications de lecture de contenu pour les personnes malvoyantes ;

convertir les documents et les images pour exploiter dans une base de recherche pour eDiscovery ;

créer et éditer des factures selon le standard ZUGFeRD (Allemagne)

et bien d’autres fonctionnalités intéressantes.





Avec FineReader Engine 12, vous pourrez profiter :

de l'OCR : reconnaissance optique des caractères (procédés informatiques pour la traduction d'images de textes imprimés ou dactylographiés en fichiers de texte) ;

de l'ICR : reconnaissance intelligente des caractères. Comme l'OCR, l'ICR part d'une image contenant du texte pour en extraire le contenu textuel. Par rapport à l'OCR, l'ICR ajoute cependant une technique de reconnaissance de caractères manuscrits et intègre un mécanisme d'apprentissage. Un moteur d'ICR est capable d'apprendre de nouveaux caractères et d'améliorer ses performances pour ses prochaines tâches de reconnaissances ;

de l'OMR : reconnaissance des marquages optiques (typiquement, des traits noirs à emplacements prédéfinis) lisibles par une machine ;

de l'OBR : reconnaissance optique de code-barres.

L'éditeur a décidé de lancer une série de webinaires pour familiariser les développeurs avec cet outil. Le premier de la série, qui sera diffusé le 6 février 2020, est intitulé Comment démarrer avec ABBYY FineReader Engine et vise à atteindre trois objectifs :

parler de la distributivité d'Abbyy FineReader Engine : les développeurs vont profiter d'une visite guidée de la documentation, des exemples de code, des fichiers de modèles et de langages ;

les développeurs vont profiter d'une visite guidée de la documentation, des exemples de code, des fichiers de modèles et de langages ; apprendre comment installer ABBYY FineReader Engine : les développeurs auront une explication du processus d'installation et des options de licence

les développeurs auront une explication du processus d'installation et des options de licence donner des informations supplémentaires et de l'aide : les développeurs en sauront plus sur les didacticiels, les fichiers d'aide, la FAQ, les meilleures pratiques, etc.

Ce webinaire technique, qui sera tenu par des experts Abbyy, contient des démos en direct pour les développeurs qui recherchent un moyen rapide de commencer à travailler avec le SDK.



S'enregistrer pour assister au webinaire Le kit de développement de logiciels ABBYY FineReader Engine permet aux développeurs et aux fournisseurs de logiciels de créer des applications qui peuvent extraire automatiquement des données de texte dans les documents, des captures d’écran et des interfaces machine (formulaires, etc.). S'appuyant sur l'IA, FineReader Engine apporte à vos applications d'excellentes fonctionnalités de reconnaissance de texte, de conversion PDF et d'extraction de données et leur permet de convertir des numérisations, des photos ou des captures d'écran en formats PDF, Word ou Excel consultables, de récupérer des informations à partir de cartes de visite et de Machine Zones lisibles dans les ID, ou de détecter même les plus petites différences dans deux versions de texte.En intégrant le SDK ABBYY FineReader Engine, votre logiciel pourrait être enrichi des fonctionnalités suivantes :Avec FineReader Engine 12, vous pourrez profiter :L'éditeur a décidé de lancer une série de webinaires pour familiariser les développeurs avec cet outil. Le premier de la série, qui sera diffusé le 6 février 2020, est intituléet vise à atteindre trois objectifs :Ce webinaire technique, qui sera tenu par des experts Abbyy, contient des démos en direct pour les développeurs qui recherchent un moyen rapide de commencer à travailler avec le SDK. Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Ingénieur Système H/F ↳ Page Personnel - Haute Normandie - Rouen (76000) Développeur Drupal H/F ↳ Labsoft - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Ingénieur Système H/F ↳ Ausy - Nord Pas-de-Calais - Lille (59000) Voir plus d'offres