MWC 2020 : ABBYY vous invite à découvrir comment ses technologies peuvent soutenir votre stratégie mobile Dès le 24 février 2020 à Barcelone 0PARTAGES 5 0 Le coup d'envoi du Mobile World Congress sera donné le 24 février 2020 à Barcelone et l'évènement va se clôturer le 27 février 2020. Si le salon est surtout connu pour être le rendez-vous annuel où sont présentés les dernières nouveautés en matière de smartphones, MWC est également une plateforme où sont exposés de nombreux produits et solutions basées sur les technologies de pointe et innovantes dans les domaines de la communication, télécommunications, mobilité et bien d'autres. Cette année, MWC devrait réunir 2400 exposants et 10900 visiteurs issus de 198 pays.



À cette occasion, ABBYY va en profiter pour vous faire découvrir comment ses technologies peuvent soutenir votre stratégie mobile et vous aider à créer une expérience client unique. L'éditeur propose plusieurs outils parmi lesquels ABBYY Cloud OCR SDK, un SDK de reconnaissance de texte, de conversion de documents et d’extraction de données. Basé sur des algorithmes intelligence artificielle il utilise la puissance de calcul du cloud et dispose d’un support multiplateforme. Il est accessible via une API Web qui peut être facilement utilisée avec plusieurs langages dont C#, Java, Python ou tout autre outil de développement prenant en charge la communication réseau.





Abbyy dispose aussi de technologie mobile comme le ABBYY Mobile Capture, un SDK en Natif IOs/Android ou Cordova qui peut booster vos applications mobiles avec de nombreuses fonctionnalités comme :

Pointer et capturer : la technologie « Pointer et capturer » d’ABBYY extrait automatiquement le texte et les données des documents ou des objets et capture les images de la meilleure qualité possible pour un traitement ultérieur.

la technologie « Pointer et capturer » d’ABBYY extrait automatiquement le texte et les données des documents ou des objets et capture les images de la meilleure qualité possible pour un traitement ultérieur. OCR sur mobile : reconnaissance automatique de texte, soit à partir d’une image statique, soit à partir de l’écran de prévisualisation de l’appareil photo, soit depuis un flux vidéo, en pointant simplement la caméra en direction du document ou de l’objet concerné.

reconnaissance automatique de texte, soit à partir d’une image statique, soit à partir de l’écran de prévisualisation de l’appareil photo, soit depuis un flux vidéo, en pointant simplement la caméra en direction du document ou de l’objet concerné. Capture des données personnalisable : extrait toutes les données spécifiques d’un document ou d’un texte sur un objet en définissant une expression régulière qui décrit le contenu souhaité – numéro de sécurité sociale, plaque d’immatriculation ou autre.

extrait toutes les données spécifiques d’un document ou d’un texte sur un objet en définissant une expression régulière qui décrit le contenu souhaité – numéro de sécurité sociale, plaque d’immatriculation ou autre. Capture des documents prête à l’emploi : fonctionnalité prête à l’emploi facile à ajouter, pour extraire des champs importants de documents spécifiques tels que des passeports, des cartes d’identité, des permis de conduire, des cartes bancaires et d’autres.

fonctionnalité prête à l’emploi facile à ajouter, pour extraire des champs importants de documents spécifiques tels que des passeports, des cartes d’identité, des permis de conduire, des cartes bancaires et d’autres. Détection automatique des documents : détecte les bords du document, en fait la découpe et corrige sa perspective.

détecte les bords du document, en fait la découpe et corrige sa perspective. Lecture des cartes de visite prête à l’emploi : permet une extraction automatique et pratique des coordonnées figurant sur les cartes de visite en pointant simplement la caméra en direction de la carte, pour une utilisation des données au sein d’une CRM mobile ou d’une appli de gestion des prospects, ou encore pour l’inscription des clients.

permet une extraction automatique et pratique des coordonnées figurant sur les cartes de visite en pointant simplement la caméra en direction de la carte, pour une utilisation des données au sein d’une CRM mobile ou d’une appli de gestion des prospects, ou encore pour l’inscription des clients. Traduction : traduction intégrée, mot à mot ou phrase par phrase.



La vidéo ci-dessous présente un exemple d’exploitation de ABBYY Mobile Capture dans un scénario de OnBoarding client pour l’acquisition d’une voiture. Mobile Capture SDK est utilisé pour capturer des données d’un permis de conduire et d’une fiche de salaire afin de remplir les champs pour la demande de crédit. À partir d’une application sur smartphone, intégrant le SDK ABBYY Mobile Capture, le client va pouvoir, grâce à la frame vidéo, extraire ses informations personnelles présentes sur ses documents sans avoir à les saisir.





ABBYY propose aussi Mobile Web Capture, un SDK en JavaScript qui peut être intégré à vos procédures d’enregistrement des clients pour capturer automatiquement l'image de tout document via un navigateur Web en pointant un périphérique mobile dessus. Une fois la caméra de l’appareil pointée vers un document, Mobile Web Capture fait tout le travail (aucun clic de souris et aucun ajustement ne sont nécessaires). C’est un processus fluide qui permet d’obtenir la meilleure qualité d’image possible pour la transformer en données commerciales prêtes à l’emploi. Cet outil permet d’envoyer des images de qualités optimisées pour une extraction d’information par des outils backend tels que Flexicapture ou Cloud OCR SDK.



La technologie permet d'améliorer les interactions avec vos clients en limitant le plus possible les efforts qu’ils auront à fournir pour capturer manuellement des données et les intégrer à la procédure d’enregistrement. Vous pourrez réduire les ressources nécessaires au développement d'applications mobiles puisqu'il vous suffit d’intégrer en toute simplicité une solution Web préconçue et complète de capture.



Vous pourrez également accélérer la capture des informations clients. En effet, la technologie capture automatiquement et avec précision les pièces d’identité, les justificatifs de domicile et tout autre document nécessaire lors des procédures d’enregistrement et de création de comptes pour les clients. De plus, ABBYY Mobile Web Capture vous permet de capturer les documents d’inscription et de les transférer vers n’importe quel système d’entreprise pour un traitement rapide et facile, en utilisant simplement le navigateur Web de l’appareil mobile. ABBYY indique que la technologie permet de maximiser la prise d’image pour une utilisation back-end.



Étant donné qu'il s'agit de deux SDK qui n'offrent pas forcément les mêmes fonctionnalités, l'éditeur propose ce tableau récapitulatif pour vous permettre de faire un choix éclairé





Les équipes Abbyy seront présentes au Hall 8.1, stand 8.1E14.



