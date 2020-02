Découvrez comment ABBYY FlexiCapture Cloud permet aux développeurs d'utiliser des services de capture à partir d'applications cloud à l'occasion d'un webinaire le 25 février 5PARTAGES 6 0 Après avoir montré aux développeurs comment FlexiCapture 12 SDK leur permet de



ABBYY FlexiCapture Cloud est une solution cloud basée sur ABBYY FlexiCapture Distributed qui est hébergée dans l'environnement cloud Microsoft Azure. ABBYY FlexiCapture Cloud est un service de capture de données qui utilise la technologie ABBYY Content IQ pour classer les documents et extraire les données pour un traitement ultérieur dans les systèmes de gestion de documents.



ABBYY FlexiCapture Cloud permet aux clients d'utiliser les fonctionnalités d'ABBYY FlexiCapture sans avoir à créer et maintenir leur propre infrastructure de traitement de documents.



ABBYY FlexiCapture Cloud est capable de gérer des scénarios d'entreprise modernes et des tâches de toute taille, offrant les niveaux de sécurité et de fiabilité élevés attendus des solutions logicielles de niveau entreprise.



Actuellement, ABBYY FlexiCapture Cloud est proposé comme:

ABBYY FlexiCapture Cloud Software-as-a-Service (SaaS), une option de livraison pour ABBYY FlexiCapture Distributed

ABBYY FlexiCapture Cloud REST API, une offre complémentaire qui permet une intégration facile des capacités de capture de données via une API REST facile à utiliser.

ABBYY FlexiCapture Cloud met à la disposition des développeurs et des entreprises les fonctionnalités de la plateforme de pointe ABBYY pour la capture des données via l’API REST et des interfaces web. Les clients d’ABBYY FlexiCapture Cloud peuvent rapidement configurer et mettre en place leur solution de Content IQ, profitant de nos services Cloud pour automatiser et accélérer leurs procédures reposant sur les documents. L’apprentissage par les machines (machine learning) et l’IA de pointe de cette plateforme améliorent les résultats de la classification et de l’extraction des données, ce qui permet des décisions meilleures, plus intelligentes et plus rapides pour les procédures-clés.





*ABBYY peut vous proposer des configurations multi-utilisateurs pour lesquelles un seul client gère plusieurs utilisateurs. Des murs virtuels sont érigés entre eux si bien que les données et attributions ne peuvent être ni vues, ni transférées entre utilisateurs.

FlexiCapture Cloud permet aux entreprises d’accélérer leur transformation numérique en complétant leurs systèmes d’automatisation avec de nouvelles fonctionnalités cognitives de pointe qui libèrent l’intelligence contenue dans leurs documents.



En fonction de la déclinaison ABBYY FlexiCapture Cloud (SaaS ou API REST) vous avez des scénarios d'utilisation différents :



Le traitement des documents dans le cloud : une interface utilisateur intuitive permet aux utilisateurs de traiter les documents directement avec l’application Cloud d’ABBYY.

Le client configure et a la main sur les paramètres de traitement via un projet FlexiCapture.

Service exécuté sur le cloud.

Les documents viennent soit de scans/d’applis mobiles, soit d’emails.

La livraison des résultats et la synchronisation des données soit s’appuient sur des connecteurs standards clé en main, soit sont développées par un partenaire.

La fourniture d'un service via l’API REST : ABBYY FlexiCapture Cloud est compatible avec une API RESTful qui permet à ses partenaires, intégrateurs, revendeurs et clients de consommer facilement les services de capture, intégrés à leurs applications et solutions.

L’API FlexiCapture Cloud permet aux utilisateurs de consommer les services de capture à partir des applications Cloud existantes.

FlexiCapture Cloud apprend au fil des procédures et les résultats s’améliorent au bénéfice de tous les clients finaux.

L’API REST permet l’import et l’export de données, ainsi que leur synchronisation.

Le mardi 25 février, à 14H00 CET Vincent Ramel va aborder trois points :

la présentation de la technologie FlexiCapture la description de la mise en en place du Cloud FC.com : présentation des API

La participation à ce webinaire technique est gratuite.



Après avoir montré aux développeurs comment FlexiCapture 12 SDK leur permet de créer des applications capables d'extraire des informations de tout type de document , Vincent Ramel, Sales Manager TechLicencing (France, Belgique, Luxembourg) va à nouveau être l'hôte d'un webinaire technique. A cette occasion, il va expliquer comment vous pouvez étendre votre activité avec ABBYY FlexiCapture Cloud offrant des techniques de Digital IQ.

