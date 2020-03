ABBYY Mobile Capture Release 6 est disponible et permet aux devs d'améliorer les interactions avec les clients En limitant les efforts qu'ils auront à fournir pour capturer manuellement des données 0PARTAGES 3 0 Avec ABBYY Mobile Capture, les développeurs ont la possibilité d'offrir à leurs clients une expérience exceptionnelle en facilitant la capture de documents sur mobile grâce à un processus simple en deux étapes : pointer et capturer. ABBYY Mobile Capture est un SDK (Kit de Développement Logiciel) qui permet une capture automatique des données sur votre appli mobile, ainsi qu’une reconnaissance et une capture en temps réel des photos des documents pour un traitement sur mobile ou en back-office. ABBYY Mobile Capture comprend une fonctionnalité prête à l’emploi qui permet d’extraire des champs importants de certains documents spécifiques.



Voici quelques-unes des fonctionnalités dont vous pourrez bénéficier avec ce SDK :

Pointer et capturer : capture automatiquement les images de la meilleure qualité possible pour un traitement ultérieur.

capture automatiquement les images de la meilleure qualité possible pour un traitement ultérieur. Détection automatique des documents : détecte automatiquement les bords du document, les ajuste, et corrige sa perspective.

détecte automatiquement les bords du document, les ajuste, et corrige sa perspective. OCR sur mobile : reconnaît automatiquement le texte, qu’il vienne d’une image statique ou d’une image en prévisualisation sur l’appareil photo. Il suffit à l’utilisateur de pointer la caméra vers le document ou l’objet concerné.

reconnaît automatiquement le texte, qu’il vienne d’une image statique ou d’une image en prévisualisation sur l’appareil photo. Il suffit à l’utilisateur de pointer la caméra vers le document ou l’objet concerné. Capture personnalisable des données : extrait toute donnée spécifique d’un document ou d’un texte figurant sur des objets en définissant une expression régulière qui décrit le contenu souhaité, les numéros de sécurité sociale ou les numéros d’identification du véhicule.

extrait toute donnée spécifique d’un document ou d’un texte figurant sur des objets en définissant une expression régulière qui décrit le contenu souhaité, les numéros de sécurité sociale ou les numéros d’identification du véhicule. Lecture des pièces d’identité et capture des documents prête à l’emploi : vous pouvez facilement ajouter une fonctionnalité prête à l’emploi pour extraire des champs importants de certains documents spécifiques comme les passeports, cartes d’identité, permis de conduire, cartes bancaires et autres.

vous pouvez facilement ajouter une fonctionnalité prête à l’emploi pour extraire des champs importants de certains documents spécifiques comme les passeports, cartes d’identité, permis de conduire, cartes bancaires et autres. Lecture de cartes de visite prête à l’emploi : permet d’extraire automatiquement les données figurant sur les cartes de visite en pointant simplement l’appareil photo sur la carte. À utiliser au sein d’une appli GRC mobile ou de gestion de lead ou pour l’onboarding des clients.

: permet d’extraire automatiquement les données figurant sur les cartes de visite en pointant simplement l’appareil photo sur la carte. À utiliser au sein d’une appli GRC mobile ou de gestion de lead ou pour l’onboarding des clients. Export d’images : possibilité de choisir entre différents formats d’export des images (PDF, JPEG, JPEG2000, PNG) et de choisir le niveau de compression pour un traitement ultérieur.

possibilité de choisir entre différents formats d’export des images (PDF, JPEG, JPEG2000, PNG) et de choisir le niveau de compression pour un traitement ultérieur. OCR multilangue : reconnaissance de texte en 63 langues pour faciliter une utilisation de vos applis à l’échelle internationale.

reconnaissance de texte en 63 langues pour faciliter une utilisation de vos applis à l’échelle internationale. Intégration interplateforme : le Plugin Cordova vous permet d’intégrer la capture de texte, la capture de données et d’autres fonctionnalités à des applis interplateformes selon le cadre Apache Cordova.

le Plugin Cordova vous permet d’intégrer la capture de texte, la capture de données et d’autres fonctionnalités à des applis interplateformes selon le cadre Apache Cordova. Capture de texte à partir d’objets : capture facilement le texte figurant sur des objets tels que des panneaux ou des plaques d’immatriculation.





Avec Mobile Capture SDK, vous pourrez offrir aux clients des procédures de service permettant de capturer des pièces d’identité, des confirmations financières, des modalités de transport, des informations médicales ou d’autres formulaires ou autres pour des expériences d’enregistrement des clients self-service. En pointant simplement l’appareil photo vers les cartes d’identité, passeports ou autres pièces d’identité, les données des clients sont transférées aux systèmes informatiques de l’entreprise, avec un effort manuel minimal. Les inscriptions de nouveaux clients auprès d’une banque, d’une compagnie d’assurance ou d’autres organismes, de même que les procédures d’enregistrement des nouveaux clients auprès d’hôtels ou de loueurs de voitures peuvent être plus rapides et plus efficaces. Étant donné qu’aucune photo des documents fournis n’est stockée, la protection des données personnelles est garantie.



Les entreprises peuvent améliorer la satisfaction et la fidélité de leurs clients en mettant à leur disposition des applis qui leur permettent de communiquer facilement avec elles et de leur fournir des données pour finaliser les transactions. Des applis qui permettent de transférer des données avec un minimum d’interaction manuelle comme pour fournir un justificatif de revenu, faire vérifier son identité, fournir des factures domestiques ou encore des polices d’assurance, permettent de réduire significativement le coût des transactions pour les services aux clients.



Des solutions de saisie mobile précises et intuitives qui capturent une image ou prennent en charge divers scénarios de saisie de données sont essentielles pour fournir des scénarios d'intégration et de self-service exceptionnels aux clients. En connectant des applis mobiles intuitives à des solutions en back-end puissantes et s’appuyant sur l’IA, vous pouvez multiplier les avantages pour vos clients et leur proposer une expérience utilisateur personnalisée et profitable. Les utilisateurs peuvent prendre en photo les documents demandés ; ces derniers seront envoyés à des serveurs en back-end où ils seront reconnus, vérifiés et traités ultérieurement.





ABBYY Mobile Capture Release 6



Le spécialiste en solutions Content Intelligence a annoncé la disponibilité de Mobile Capture Release 6. Voici les fonctionnalités clés apportées par cette nouvelle version :

Mise à jour de précision pour notre algorithme de recadrage automatique

Détection des limites mises à jour à partir du flux vidéo

Liste des profils de capture de données

Améliorations de la capture d'identité

Amélioration de la précision de la capture de données à partir des documents de la République tchèque et de la Slovaquie Ajout de la prise en charge de la capture de données à partir de la dernière carte d'identité italienne Prise en charge supplémentaire des nouveaux types de cartes bancaires (avec le numéro de carte au verso) un nouveau Wrapper en Xamarin pour les fonctionnalités d’imaging.





ABBYY explique « qu'en raison de nouveaux algorithmes avec une meilleure précision, nous avons supprimé la prise en charge d'iOS10, maintenant nos exigences pour iOS sont la version 11+. La part de marché iOS10 est inférieure à 3% ».



En somme, la configuration système requise est désormais celle-ci :

Android 5 et versions ultérieures pour processeurs ARMv7 et ARMv8a ;

iOS 11.X et versions ultérieures.

Concernant les capacités du processeur, ABBYY Mobile Capture SDK a besoin d'un processeur multicœurs; SIMD avancé (NEON).



La consommation de mémoire quant à elle varie en fonction de l'appareil, du scénario d'utilisation, des paramètres de traitement et des documents reconnus. Le scénario de capture automatisée du texte pour iOS et Android pour 1 traitement nécessite :

près de 20 MB de RAM (mémoire vive) pour les textes en langues alphabétiques ;

près de 30 MB de RAM pour les textes en chinois, japonais ou coréen.

Le scénario de capture automatisée des données pour iOS et Android nécessite un max de 70 Mo RAM.



Télécharger Mobile Capture Release 6

Découvrir et apprendre à exploiter ABBYY Mobile Capture Avec ABBYY Mobile Capture, les développeurs ont la possibilité d'offrir à leurs clients une expérience exceptionnelle en facilitant la capture de documents sur mobile grâce à un processus simple en deux étapes : pointer et capturer. ABBYY Mobile Capture est un SDK (Kit de Développement Logiciel) qui permet une capture automatique des données sur votre appli mobile, ainsi qu’une reconnaissance et une capture en temps réel des photos des documents pour un traitement sur mobile ou en back-office. ABBYY Mobile Capture comprend une fonctionnalité prête à l’emploi qui permet d’extraire des champs importants de certains documents spécifiques.Voici quelques-unes des fonctionnalités dont vous pourrez bénéficier avec ce SDK :Avec Mobile Capture SDK, vous pourrez offrir aux clients des procédures de service permettant de capturer des pièces d’identité, des confirmations financières, des modalités de transport, des informations médicales ou d’autres formulaires ou autres pour des expériences d’enregistrement des clients self-service. En pointant simplement l’appareil photo vers les cartes d’identité, passeports ou autres pièces d’identité, les données des clients sont transférées aux systèmes informatiques de l’entreprise, avec un effort manuel minimal. Les inscriptions de nouveaux clients auprès d’une banque, d’une compagnie d’assurance ou d’autres organismes, de même que les procédures d’enregistrement des nouveaux clients auprès d’hôtels ou de loueurs de voitures peuvent être plus rapides et plus efficaces. Étant donné qu’aucune photo des documents fournis n’est stockée, la protection des données personnelles est garantie.Les entreprises peuvent améliorer la satisfaction et la fidélité de leurs clients en mettant à leur disposition des applis qui leur permettent de communiquer facilement avec elles et de leur fournir des données pour finaliser les transactions. Des applis qui permettent de transférer des données avec un minimum d’interaction manuelle comme pour fournir un justificatif de revenu, faire vérifier son identité, fournir des factures domestiques ou encore des polices d’assurance, permettent de réduire significativement le coût des transactions pour les services aux clients.Des solutions de saisie mobile précises et intuitives qui capturent une image ou prennent en charge divers scénarios de saisie de données sont essentielles pour fournir des scénarios d'intégration et de self-service exceptionnels aux clients. En connectant des applis mobiles intuitives à des solutions en back-end puissantes et s’appuyant sur l’IA, vous pouvez multiplier les avantages pour vos clients et leur proposer une expérience utilisateur personnalisée et profitable. Les utilisateurs peuvent prendre en photo les documents demandés ; ces derniers seront envoyés à des serveurs en back-end où ils seront reconnus, vérifiés et traités ultérieurement.Le spécialiste en solutions Content Intelligence a annoncé la disponibilité de Mobile Capture Release 6. Voici les fonctionnalités clés apportées par cette nouvelle version :ABBYY explique « qu'en raison de nouveaux algorithmes avec une meilleure précision, nous avons supprimé la prise en charge d'iOS10, maintenant nos exigences pour iOS sont la version 11+. La part de marché iOS10 est inférieure à 3% ».En somme, la configuration système requise est désormais celle-ci :Concernant les capacités du processeur, ABBYY Mobile Capture SDK a besoin d'un processeur multicœurs; SIMD avancé (NEON).La consommation de mémoire quant à elle varie en fonction de l'appareil, du scénario d'utilisation, des paramètres de traitement et des documents reconnus. Le scénario de capture automatisée du texte pour iOS et Android pour 1 traitement nécessite :Le scénario de capture automatisée des données pour iOS et Android nécessite un max de 70 Mo RAM. Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Super Administrateur réseau F/H ↳ Labsoft - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) EKXEL - Ingénieur F5 en sécurité réseau ↳ EKXEL IT Services & Financial Engineering - Luxembourg - Luxembourg Ingénieur mobilité WW Junior H/F ↳ Dassault Systèmes - France - Vélizy Villacoublay Voir plus d'offres