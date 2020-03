Appel à contribution sur la rubrique ABBYY, Vous êtes invités à l'enrichir (Cours, Tutoriels, FAQ, Livres, Forum, etc.) 10PARTAGES 11 0 Vous êtes invités à enrichir la rubrique ABBYY (Cours, Tutoriels, FAQ, Livres, Forum, etc.)



Bonjour chers membres du club,



Une



C'est toute une dynamique qui est en cours, et nous espérons que vous vous joindrez à nous.



Nous venons vous encourager à travailler au sein d'une communauté en partageant votre savoir et votre expérience avec d'autres professionnels et passionnés de l'informatique.



En tant que traducteur, rédacteur, modérateur ou newser (publication d'actualités) pour la rubrique ABBYY :

vous serez accompagné au fur à mesure de votre travail, peu importe le temps que vous prendrez pour effectuer une tâche ;

vous pourrez poser en direct des questions sur le forum si vous avez des doutes ou des hésitations dans la traduction ou la rédaction ;

vous verrez toutes vos publications relues par une équipe technique et des correcteurs orthographiques, avant de les publier sur votre domaine personnel.



Comment contribuer ?



FAQ : rédiger de nouvelles Q/R dans la FAQ Rédaction d'articles ou de tutoriels : que vous soyez amateurs ou professionnels, débutants ou chevronnés, passionnés par et cherchant à partager leur passion, au travers d'articles plutôt orientés débutants ou experts ; Traduction de tutoriels en anglais : vous pouvez participer au développement de la documentation informatique en français ; Rédaction d'actualités : vous pouvez écrire sur des nouveautés et des évolutions et participer à maintenir informer le club ; Correction orthographique : vous pouvez aider à vérifier la correction orthotypographique des ressources proposées ; Modération : vous pouvez aider à la bonne tenue du forum afin de présenter la meilleure base de connaissances possible ; Et encore bien d'autres activités.



Il n'y a pas besoin de passer des heures par jour sur le forum. Peu importe votre profil, les projets (tant en traduction qu'en rédaction) sont divisés en tâches de relativement faible ampleur (un article, un bout d'article), qui vous permettront de vous investir plus ou moins, en fonction du temps que vous pourrez y consacrer.



Être contributeur pour notre communauté représente une véritable opportunité. Cela vous permettra d'enrichir votre savoir sur un sujet technique, mais aussi d'apprendre continuellement de nouvelles choses, grâce au travail en équipe. De plus, pour la traduction, c'est une autre opportunité pour étoffer considérablement vos connaissances en langues.



Si vous êtes motivé et souhaitez participer à l'évolution de la rubrique ABBYY, n'hésitez pas un seul instant Une rubrique dédiée aux outils ABBYY vient d'être créée.C'est toute une dynamique qui est en cours, et nous espérons que vous vous joindrez à nous.En tant que traducteur, rédacteur, modérateur ou newser (publication d'actualités) pour la rubrique ABBYY :Peu importe votre profil, les projets (tant en traduction qu'en rédaction) sont divisés en tâches de relativement faible ampleur (un article, un bout d'article), qui vous permettront de vous investir plus ou moins, en fonction du temps que vous pourrez y consacrer.Être contributeur pour notre communauté représente une véritable opportunité. Cela vous permettra d'enrichir votre savoir sur un sujet technique, mais aussi d'apprendre continuellement de nouvelles choses, grâce au travail en équipe. De plus, pour la traduction, c'est une autre opportunité pour étoffer considérablement vos connaissances en langues.Si vous êtes motivé et souhaitez participer à l'évolution de la rubrique ABBYY, n'hésitez pas un seul instant contactez-nous !