ABBYY FlexiLayout Studio est une application logicielle qui vous permet de créer des descriptions formalisées (FlexiLayouts) de documents avec des dispositions variables (documents dits semi-structurés). Les FlexiLayouts créés sont ensuite utilisés par les applications de traitement de documents pour capturer les données des documents qu'ils décrivent. FlexiLayout Studio s'appuie sur la technologie IPA d'ABBYY qui imite la façon dont les êtres vivants reconnaissent les objets.



Les documents semi-structurés sont différents des documents fixes dans la mesure où l'emplacement exact des champs sur ces documents n'est pas connu à l'avance. Pour cette raison, une application de capture de données a besoin d'informations supplémentaires sur les champs de données afin de les localiser sur les documents et de lire les informations qu'ils contiennent. La technologie FlexiLayout d'ABBYY vous permet de créer des descriptions formalisées qui indiquent au programme de capture de données comment et où trouver des champs particuliers. Utilisé conjointement avec une application de capture de données, par exemple ABBYY FlexiCapture, ABBYY FlexiLayout Studio vous permettra d'automatiser la capture de données à partir de documents semi-structurés tels que des factures, des bons de commande et bien d'autres.



ABBYY FlexiLayout Studio vous permet de décrire rapidement et facilement la mise en page de documents simples et complexes.



Le jeudi 9 avril 2020, à l’occasion d’un webinaire, ABBYY va présenter cette solution aux développeurs. Ce webinaire sera basé sur l’outil de data capture ABBYY FlexiCapture et vous permettra de comprendre les bases du FlexiLayout Studio ainsi que le processus de réflexion recommandé par ABBYY pour mettre en place vos propres logiques d'extraction.



Au programme, ABBYY prévoit de :

Faire la présentation rapide de la technologie FlexiCapture : gérez tous les types de documents - des formulaires simples aux documents non structurés - quel que soit leur volume, grâce à la classification basée sur l'IA, l'apprentissage automatique et les techniques de reconnaissance avancées.

Faire la démonstration de l'utilisation du FlexiLayout Studio : créez vos FlexiLayouts pour extraire les informations de n'importe quel type de document. Cet outil, fourni par ABBYY, permet d'établir une logique d'extractions de manière simple et efficace.

Le webinaire va commencer à 11h00 CEST. L’inscription est gratuite.



