ABBYY propose aux développeurs une série de webinaires pour les familiariser au traitement automatique du langage naturel Et au Machine Learning. Le premier aura lieu le 9 avril à 14H00 CEST 0PARTAGES 7 0 Le NLP (Natural Language Processing) ou traitement automatique du langage naturel est une discipline de l’intelligence artificielle qui couvre plusieurs champs de recherche et a plusieurs applications. Parmi elles nous avons la sémantique (correction orthographique, agents conversationnels, résumé automatique de texte, etc.), le traitement du signal (reconnaissance de l'écriture manuscrite, reconnaissance optique de caractères et lecture automatique de document, synthèse vocale, etc.), l’extraction des informations (fouille de texte, classification et catégorisation de documents, analyse de sentiment, etc.).



Débuter en NPL et en machine learning peut être déroutant. Aussi, pour les personnes désireuses d’explorer cette discipline et d’en savoir plus sur ses champs d’application, ABBYY propose une série de webinaires dont le premier débutera ce jeudi 09 avril 2019 à 14H00. Les hôtes seront Pierre Hagot, Partner Account Manager et Olivier Vasseur, Solution Architect.



« Nous vous invitons à une nouvelle série de webinaires qui a pour but de vous familiariser avec les technologies derrière nos solutions de Digital Intelligence. Le premier, l’introduction au NLP et Machine Learning, vous montrera en 20 minutes comment nos solutions vous aident à analyser tout type de documents », propose l'éditeur.





En quoi ABBYY serait-il qualifié pour en parler ? ABBYY est une structure qui propose des solutions et des technologies basées sur l’IA. Parmi elles nous pouvons citer :

Cloud OCR SDK, un SDK de reconnaissance de texte, de conversion de documents et d’extraction de données. . Il est basé sur l’intelligence artificielle, utilise la puissance de calcul du cloud et dispose d’un support multiplateforme. Il est accessible via une API Web qui peut être facilement utilisée avec plusieurs langages dont C#, Java, Python ou tout autre outil de développement prenant en charge la communication réseau.

La technologie de machine learning FlexiCapture, qui s'adresse aux entreprises qui peinent à capturer et transformer les contenus non structurés des documents, formulaires et courriers, en données structurées signifiantes afin d'automatiser leurs opérations dans le cloud ou sur site. Tous les documents en lien avec les résultats et l'expérience client sont concernés : factures, réclamations, ouverture de compte, documents d'enregistrement de nouveau client, bons de commande, lettres de transport et contrats.

ABBYY Mobile Capture, qui donne aux développeurs la possibilité d'offrir à leurs clients une expérience exceptionnelle en facilitant la capture de documents sur mobile grâce à un processus simple en deux étapes : pointer et capturer. ABBYY Mobile Capture est un SDK (Kit de Développement Logiciel) qui permet une capture automatique des données sur votre appli mobile, ainsi qu’une reconnaissance et une capture en temps réel des photos des documents pour un traitement sur mobile ou en back-office. ABBYY Mobile Capture comprend une fonctionnalité prête à l’emploi qui permet d’extraire des champs importants de certains documents spécifiques.

L’éditeur dispose donc d’une expérience assez solide dans le domaine.



L’inscription et la participation sont gratuites.



S'inscrire gratuitement

