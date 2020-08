Découvrez les nouvelles fonctionnalités et les améliorations d'ABBYY FlexiCapture à l'occasion d'un webinaire Qui aura lieu le 27 août à à 11 heures CET 0PARTAGES 2 0 L’automatisation d’une entreprise commence par une plateforme exhaustive permettant d’acquérir, de traiter, de valider et de distribuer les bonnes données pour les procédures-clés. ABBYY FlexiCapture est une plateforme LAD/RAD de traitement intelligent des documents, conçue pour répondre aux besoins de l’entreprise numérique complexe d’aujourd’hui.



FlexiCapture réunit le meilleur du traitement du langage naturel (NLP), de l’apprentissage par les machines et de la reconnaissance de pointe au sein d’une même plateforme, s’adaptant à la taille de l’entreprise. Il permet de traiter tout type de document, des formulaires simples comme des documents complexes sans maquette, et de gérer toute charge de travail, d’un seul document ad hoc à de nombreuses tâches groupées nécessitant un haut niveau de service.



Orchestrant toute la procédure, de l’acquisition à la livraison, FlexiCapture alimente les applications commerciales de gestion de contenu comme la RPA et la BPM, ce qui aide les organisations à se concentrer sur le service aux clients, la réduction des coûts, la conformité et l’avantage concurrentiel.



Il faut souligner que FlexiCapture est disponible en local (vous pouvez installer et utiliser ABBYY FlexiCapture dans votre infrastructure d’entreprise), sur le cloud (vous pouvez vous abonner au service ABBYY FlexiCapture Cloud, hébergé dans Microsoft Azure) ou en tant que SDK (vous pouvez concevoir votre propre application avec des fonctionnalités de capture intelligente)



Durant un webinaire intitulé « Découvrez les nouvelles fonctionnalités et les améliorations d'ABBYY FlexiCapture » qui aura lieu le 27 août à 11 heures CET, vous aurez l’opportunité d’en savoir plus sur la dernière version d'ABBYY FlexiCapture, notamment FlexiCapture 12 Release 3 Update 2, qui vous permet de disposer de solutions prêtes pour différents scénarios de traitement de documents, réduit les coûts, accélère le délai de valorisation et atteint l'excellence opérationnelle en appliquant les technologies avancées OCR, NLP et AI / ML de pointe visant à faciliter la numérisation du contenu.



FlexiCapture 12 Release 3 Update 2 apporte de nombreuses nouveautés et améliorations comme :

Côté technologique :

Meilleure reconnaissance des codes barres PNL:

Machine Learning côté utilisateur. Analyse d’adresses pour les adresses américaines et allemandes. Bons de commande et reçus Factures:

Extension de l'assistance aux pays Détection d'entreprises sans bases de données.

Côté plateforme :

Optimisation des performances. Capacités d'intégration :

Importation de fichiers via le serveur SFTP. Importation depuis Exchange 365. Exportation de données sous forme de fichier JSON. Prise en charge de Microsoft SQL Server 2019. Authentification intégrée pour le serveur de traitement et les stations. Prise en charge du proxy pour les stations de bureau.

Expérience utilisateur :

Amélioration des performances de la vérification Web Améliorations de la sécurité pour les stations Web







Durant le webinaire, Steve Ponting, Director of Customer Enablement chez ABBYY va faire le point sur les nouvelles fonctionnalités et l'amélioration globale du produit comme:

Les bons de commande et reçus en tant que solutions prêtes à l'emploi dans FlexiCapture for Invoices.

La reconnaissance améliorée des codes-barres basée sur les réseaux de neurones.

Le NLP: Machine Learning côté utilisateur et l’analyse d'adresses.

La prise en charge étendue des pays et la détection des entreprises sans bases de données dans FlexiCapture for Invoices.

Mais aussi bien d'autres améliorations de produits liées aux demandes des clients.

Précisons que le webinaire va se dérouler en anglais.



Inscrivez-vous gratuitement pour assister au webinaire L’automatisation d’une entreprise commence par une plateforme exhaustive permettant d’acquérir, de traiter, de valider et de distribuer les bonnes données pour les procédures-clés. ABBYY FlexiCapture est une plateforme LAD/RAD de traitement intelligent des documents, conçue pour répondre aux besoins de l’entreprise numérique complexe d’aujourd’hui.FlexiCapture réunit le meilleur du traitement du langage naturel (NLP), de l’apprentissage par les machines et de la reconnaissance de pointe au sein d’une même plateforme, s’adaptant à la taille de l’entreprise. Il permet de traiter tout type de document, des formulaires simples comme des documents complexes sans maquette, et de gérer toute charge de travail, d’un seul document ad hoc à de nombreuses tâches groupées nécessitant un haut niveau de service.Orchestrant toute la procédure, de l’acquisition à la livraison, FlexiCapture alimente les applications commerciales de gestion de contenu comme la RPA et la BPM, ce qui aide les organisations à se concentrer sur le service aux clients, la réduction des coûts, la conformité et l’avantage concurrentiel.Il faut souligner que FlexiCapture est disponible en local (vous pouvez installer et utiliser ABBYY FlexiCapture dans votre infrastructure d’entreprise), sur le cloud (vous pouvez vous abonner au service ABBYY FlexiCapture Cloud, hébergé dans Microsoft Azure) ou en tant que SDK (vous pouvez concevoir votre propre application avec des fonctionnalités de capture intelligente)Durant un webinaire intitulé « Découvrez les nouvelles fonctionnalités et les améliorations d'ABBYY FlexiCapture » qui aura lieu le 27 août à 11 heures CET, vous aurez l’opportunité d’en savoir plus sur la dernière version d'ABBYY FlexiCapture, notamment FlexiCapture 12 Release 3 Update 2, qui vous permet de disposer de solutions prêtes pour différents scénarios de traitement de documents, réduit les coûts, accélère le délai de valorisation et atteint l'excellence opérationnelle en appliquant les technologies avancées OCR, NLP et AI / ML de pointe visant à faciliter la numérisation du contenu.FlexiCapture 12 Release 3 Update 2 apporte de nombreuses nouveautés et améliorations comme :Durant le webinaire, Steve Ponting, Director of Customer Enablement chez ABBYY va faire le point sur les nouvelles fonctionnalités et l'amélioration globale du produit comme:Précisons que le webinaire va se dérouler en anglais. Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Signaler un problème